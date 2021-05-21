Erdoğan'dan önemli anayasa açıklaması

21 Mayıs 2021 Cuma, 13:35

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın Kanal İstanbul ve yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili söyledikleri dikkat çekti.

İŞTE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

'TARİHE DAMGA VURACAK'

-Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır. Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içindeki yerini alacak.

-Sonradan eklediğimiz kısım hariç tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır.

-Bir kez daha Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize kazandırılmasında emeği geçenlere, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

ANAYASA AÇIKLAMASI

-Ülkemizi yeni ve sivil anayasaya kavuşturacağız. Yargı reform paketinin dördüncüsünü Meclis'e sunuyoruz. Cumhur İttifakı olarak uzlaşıp kamuoyuna sunacağız.

-Bu arada yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü meclisimizin takdirine sunuyoruz. Ülkemizi geleceğe güvenle bakabileceği yeni sivil anayasasına da Cumhur ittifakıyla başlattığımız çalışmayla tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacak STK'larla milletimizle paylaşacak yeni ve sivil anayasamıza da kavuşacağız.

-Salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına Türkiye'yi sokacağız. Bu tablo içerde ve dışarıda birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi darbelerle, terör örgütleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar kararlılıkla devam edeceğiz.

'TÜM DÜNYANIN BİLMESİ LAZIM...'

-Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım..

Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur.