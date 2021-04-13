Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ikramiye zammı açıklamasına yanıt verdi
CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli ikramiyelerine zam yapılacağı yönündeki açıklamasına ilişkin “En az 1500 lira olmalı. Bunun için çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, 20 farklı kentte CHP örgütünün astığı “128 milyar dolar nerede?” afişlerinin toplatılması ve soruşturma açılmasına karşın, “128 milyar doları sormaya devam edeceğiz, peşini bırakmayacağız” dedi.
CHP MYK dün genel başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. MYK’nın başladığı saatlerde yaklaşık 20 ayrı kentte afişlerin toplatıldığı ve soruşturma başlatıldığı bilgisi üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Ne yaparlarsa yapsınlar, peşini bırakmayacağız” dediği öğrenildi.
Erdoğan’ın, emekli ikramiyelerine zam açıklamalarının üzerine Kılıçdaroğlu’nun, üç yıl önce emeklilere vaatte bulunmalarının ardından hükümetin iki ikramiye verdiğini anımsatarak, “En az 1500 lira olmalı” yorumunu yaptığı öğrenildi.
Ayrıca ramazan ayı için gündeme gelen olası yeni salgın tedbirleri kapsamında gezilere ara verilmesi ya da daha az milletvekili ile gerçekleştirilmesi seçenekleri değerlendirildi. l Ankara
Video Haberler
- CHP'li Tezcan'dan '128 milyar dolar' sorusu
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
En Çok Okunan Haberler
- Akılalmaz ihmal! BionTech aşıları boşa gitti
- Rusya'dan Türkiye'ye açık uyarı
- Usta oyuncu 24 gün önce yaşamını yitirmiş
- Kabine toplantısından önce çarpıcı açıklama
- Kabine toplantısı öncesinde flaş iddia
- Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılıyor
- Çok konuşulacak Ahmet Necdet Sezer çıkışı
- Erdoğan’la görüşen Kasımpaşalı amiral
- Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı
- AKP ve MHP'liler birbirine girdi!