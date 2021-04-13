Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ikramiye zammı açıklamasına yanıt verdi

13 Nisan 2021 Salı, 04:00

Kılıçdaroğlu, 20 farklı kentte CHP örgütünün astığı “128 milyar dolar nerede?” afişlerinin toplatılması ve soruşturma açılmasına karşın, “128 milyar doları sormaya devam edeceğiz, peşini bırakmayacağız” dedi.

CHP MYK dün genel başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. MYK’nın başladığı saatlerde yaklaşık 20 ayrı kentte afişlerin toplatıldığı ve soruşturma başlatıldığı bilgisi üzerine Kılıçdaroğlu’nun, “Ne yaparlarsa yapsınlar, peşini bırakmayacağız” dediği öğrenildi.

Erdoğan’ın, emekli ikramiyelerine zam açıklamalarının üzerine Kılıçdaroğlu’nun, üç yıl önce emeklilere vaatte bulunmalarının ardından hükümetin iki ikramiye verdiğini anımsatarak, “En az 1500 lira olmalı” yorumunu yaptığı öğrenildi.

Ayrıca ramazan ayı için gündeme gelen olası yeni salgın tedbirleri kapsamında gezilere ara verilmesi ya da daha az milletvekili ile gerçekleştirilmesi seçenekleri değerlendirildi. l Ankara