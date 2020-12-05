Kılıçdaroğlu: Kadınlar, birleştikleri takdirde deviremeyeceğiniz iktidar yoktur

05 Aralık 2020 Cumartesi, 11:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları’nın düzenlediği ‘YaşamHak Projesi’nin tanıtımına katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

KADINLAR DAHA FAZLA TEMSİL EDİLMELİ: Bütün kadınların belli bir hedef ilkesinde birleşmelerini istiyorum. Kadına yönelik şiddet var. Kadın mağdur oluyor. Kadın işsiz. Kadın yoksulluğu en derin yaşayan kişi. Bütün bu sorunları yaşıyor. Kadının bu sorunlardan kurtulması için temel çözüm, kadının siyasette çok daha güçlü var olmasıdır. Peki kadın nasıl güçlü olacak? Nasıl görünür olacak? Haktan hukuktan söz edecek? Bunun yolu kadınların parlamentoda daha fazla temsil edilmelidir.

KADINLAR BİRLEŞTİĞİNDE DEVİREMEYECEĞİ İKTİDAR YOK: Nüfusun yarısından fazlası kadın. Parlamentoya bakıyorsunuz, burada kadının gücü ne kadar? Arzu ettiği kadar var olamıyor. Ben sizin hakkınızı savunuyorum, daha çok görünür olmanızı istiyorum. Yapacağınız ilk şey, Siyasi Partiler Yasası’nın değişmesi için çaba harcamaktır. Nerede olursanız olun. Şunu yapmak zorundasınız: ‘Siyasi Partiler Yasası’na cinsiyet kotasını getiren partiye biz oy vereceğiz.’ Gücünüzün farkında olun, olağanüstü bir gücünüz var. Kadınlar, birleştikleri takdirde deviremeyecekleri iktidar yoktur. Bu gücün farkında olmanın yolu birlikten geçiyor. Siz kadınlar şiddetten, istismardan, yoksulluktan mağdursanız yapacağınız bir şey var. Bu mağduriyetlere yol açan anlayışı bir kenara bırakacaksınız. Bu ülkenin kadınları, ‘Milli Kurtuluş Savaşı’nda mücadele etmedik mi?’ en büyük dramı yaşayan kadındır. Kadının siyasette hakkının temsil edilmesi lazım. Siyasi partiler Yasası’na cinsiyet kotası getirilmesi lazım. Ağlamak değil, hak istemek önemli. Elinizden alınan hakların iadesini isteyeceğiz.

SOKAĞA ÇIKIN: Bu ülkenin kadınlarından iki şey bekliyorum. ‘Siyasi Partiler Yasası’nda cinsiyet kotası istiyorum’ diyeceksiniz. ‘Bunu kabul etmeyen siyasi partileri istemiyorum’ diye sokağa çıkacaksınız gerektiği takdirde. Biz 21. yüzyılın Türkiye’sinde yoksulluk istemiyoruz. 1974 yılında bu parlamento aile destekleri sigortasını çıkarma konusunda söz verdiyse sözünü yerine getirsin. ‘Sözünü yerine getirmeyen siyasi partiye oy vermeyeceğiz’ deyin.

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI NEDEN ÇIKMIYOR: Kadın yoksulluğu… Mücadele etmek de bir hak. Eğer yoksulluk aileleri vuruyorsa, bunun da mücadelesini vermek lazım. İki gün önce Sivas’ta bir dernek 500 lira dağıtacağım diyor, metrelerce kuyruk var. Yoksulluğu görmek istiyorsanız, o kuyruğa bakacaksınız. Yüzde 99’u kadınlar. Bunu da aşmamız lazım. Hiç kimsenin yoksulluğu asla teşhir edilmemeli. Onların yoksulluğunu teşhir etmek insani değildir. Yapmamız gereken, aile destekleri sigortasını talep edecek bütün kadınlar. Kimse kadınları, çocuklarını ve ailesini açlığa mahkum edemez. Yoksulluğunun giderilmesini istemek de bir haktır kadın için. Aile destekleri sigortasının uygulanmasını isteyecek. 1974’te parlamento söz vermiş. Yıl 2020, neden yapılmıyor?

ŞİDDET, ERKEĞİN ZAFİYETİNİ GÖSTERİR: Kadın Kolları, güzel bir projeyi başlatıyor. Ben bunun bir iki adım ötesini dillendiriyorum. Kadın ekonomik olarak ve moral olarak güçlü olacak. Kimseye el avuç açan kadın görmek istemiyoruz. Pazar artıklarından akşam ailemi besleyebilir miyim diye düşünen bir kadın görmek istemiyoruz. Kadın güçlü olduğu takdirde şiddete maruz kalmaz. Kadına yönelik şiddetin erkekler tarafından yapılması erkeğin zafiyetini gösterir. Kişiyi haklı kılan aklıdır, mantığıdır. Kaba kuvvetle şiddet uygulamak, erkeğin kendisini aşma kapasitesinin olmadığını, insana saygı duymadığını gösterir.

UMUTSUZLAĞA KAPILMA HAKKI YOK: Biz mücadele etmeliyiz. Zaten davalar, CHP tarafından izlenmektedir. Biz böyle bir projeyi 5 Aralık’ta hayata geçiriyoruz. Bütün kadınları yürekten kutluyorum. Hiç kimse haksızlığa uğramamalı. Kimse adaletsizlik ile karşı karşıya kalmamalı. İnsanlar huzur içinde yaşamalı. Kimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Birlikte mücadele edeceğiz.