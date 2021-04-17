Kılıçdaroğlu, Kavcıoğlu’nun açıklamalarının ‘tatmin edici’ olmadığını söyledi

Merkez Bankası'nın rezervlerinde eriyen 128 milyar doların akıbetini bir kampanya ile soran CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklamadan tatmin olmadığını söyledi. “Yüzeysel açıklamalar toplumu ikna etmez” diyen Kılıçdaroğlu, “dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı” sorularına yanıt istedi.

İpek Özbey
17 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00
Kılıçdaroğlu, Kavcıoğlu’nun açıklamalarının ‘tatmin edici’ olmadığını söyledi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun 128 milyar dolarla ilgili açıklamalarına ilişkin,  “Tatmin olmadım” dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Merkez Bankası bu açıklamayı çok önceden yapmalıydı. 2016’dan beri bu konuda hiçbir açıklama yapılmıyor. Üstelik defalarca soruldu. En baştan itibaren bizim istediğimiz, Merkez Bankası dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı, bunları açıklaması. Yüzeysel yapılan bir açıklama toplumu tatmin etmez. Dolayısıyla biz hâlâ 128 milyar doların kimlere, hangi kur üzerinden satıldığını öğrenmek istiyoruz. Çünkü o para, bir kişinin kendi kişisel parası değil. O para, doğrudan doğruya halkın parası. 83 milyonun parasıdır ve dolayısıyla 83 milyonun da bu paranın akıbetini öğrenme hakkı vardır” dedi. 

Kılıçdaroğlu, pankartların indirilmesi konusunda da şunları söyledi: “Hiçbir darbe döneminde karşılaşmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Askeri darbe döneminde olmayanı sivil darbe döneminde yaşıyoruz. 128 milyarın nerede olduğunun gizlenmesinin nedeni, Merkez Bankası’nın soyulmasını halkın gözünden kaçırmak istemeleri.”


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