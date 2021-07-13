Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kriterlerini açıkladı

13 Temmuz 2021 Salı, 18:44

CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olacak isme ilişkin kriterlerini sıraladığını belirterek, "En önemlisinin altını çizmek istiyorum. Millet İttifakı'nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

CUMHURBAŞKANI ADAYI KRİTERLERİ

Cumhurbaşkanı kriterlerimi saymıştım. En önemlisinin altını çizmek istiyorum: Millet İttifakı'nın adayı, nefsini terbiye etmiş biri olmak zorunda. Başkanlığın verdiği muazzam yetkilerle yozlaşmayacak, gücünü hızlıca Meclis'e ve Başbakan'a teslim edecek bilgelikte biri olmalı. Ülkeyi Cumhurbaşkanı değil, Başbakan yönetecek. Bu tarihi adıma ancak nefsine hakim olabilen ve kendinden önce ülkesini düşünen bir Cumhurbaşkanı vesile olabilir.



