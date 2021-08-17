Kılıçdaroğlu, resti çekti: İmza atamayacaksın Erdoğan!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacı tartışmalarıyla ilgili "Yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!" paylaşımı yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Saray İktidarı ne yapıyor? Taliban'la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun?" sorusunu yöneltti.
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
"KOMŞU DEĞİLİZ, NEDEN BİZ?"
Avrupa liderleri “Afganistan Sığınmacı sorununu Türkiye ile halletmeliyiz” demeye başladılar. AB neden İran’la değil de Türkiye ile konuşalım diyor? Komşu değiliz, neden biz? Siz verin bu sorunun yanıtını sevgili halkım. Sizce İran böyle bir Sığınmacı Anlaşmasına ‘evet’ der mi?
"İMZA ATAMAYACAKSIN ERDOĞAN!"
Saray İktidarı ne yapıyor? Taliban'la konuşacağım diyor. Afganistan’la aramızda 2.940 km mesafe var, sığınmacı İran’dan geliyor, İran yerine neden Taliban’la konuşuyorsun? Bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atamayacaksın Erdoğan!
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