Kılıçdaroğlu, sessiz kalan Erdoğan ve Şentop’a tepki gösterdi

01 Haziran 2021 Salı, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okunmasına sessiz kalan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Atatürk, Cumhuriyet düşmanlığı yapıyorlar. Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı’nın sesi çıkmıyor” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, “Mafyadan maaş alan siyasetçiyi İçişleri Bakanı açıklamak zorunda” dedi.

Edinilen bilgilere göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ayasofya Camii’nde Erdoğan’ın da bulunduğu programda eski Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii imam hatibi Mustafa Demirkan’ın, Atatürk’e isim vermeden lanet okumasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun, “Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapıyorlar, Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı sesini çıkarmıyor” dediği öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Mafyadan aylık 10 bin dolar maaş alan siyasetçi” iddialarının da gündeme geldiği MYK toplantısında Kılıçdaroğlu, “İçişleri Bakanı bu siyasetçiyi açıklamak zorunda” dedi.