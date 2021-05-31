Ceza hukukçusu Ersan Şen'den Atatürk'e lanet okuyan imama sert yanıt
Ceza hukukçusu Prof. Ersan Şen, Ayasofya'nın müzeye çevrildiği dönemi işaret ederek Atatürk'e "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkıran'a "Herkes ağzından çıkan söze dikkat edecek" sözleriyle tepki gösterdi.
Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında dikkat çeken açıklamalar yapan Prof. Ersan Şen, Ayasofya Camii'nde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da dinlediği esnada Atatürk'e "zalim ve kafir" diye lanet okuyan imam Mustafa Demirkan'a, "Kemalizmi eleştir, Mustafa Kemal'i eleştir buna katlanırım ama Mustafa Kemal'e kafir diyemezsin" yanıtını verdi.
"DİN ALİMLERİNİN DİLİ BÖYLE Mİ OLMALI"
Ceza hukukçusu Şen, ülkenin son dönemde kutuplaştığını belirterek, "Din alimlerinin dili böyle mi olmalı, tehdit dilini, hakaret dilini, beddua dilini terk etmemiz gereken yerde konuştuğumuz konuya bak" yorumunda bulundu.
"KİMSE ATATÜRK'Ü SİLEMEZ"
"Pes diyorum. Herkes ağzından çıkan söze dikkat edecek"uyarısında bulunan Prof. Şen, şunları kaydetti: Bu ülkede kimse Atatürk'ü silemez, özellikle dinine inanan birisi olarak söylüyorum Atatürk'ün peşindeyim. Mustafa Kemal Atatürk'ü başarısızlıkla itham edenlere diyorum sen daha iyisini yap kardeşim.
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