Kılıçdaroğlu yıllar öncesinden bir fotoğrafla Anneler Günü'nü kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Anneler Günü paylaşımı.

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2021 Pazar, 13:42
Kılıçdaroğlu yıllar öncesinden bir fotoğrafla Anneler Günü'nü kutladı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yıllar öncesinden bir fotoğraf paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Küçük güzel dünyamız ve huzurumuz için evimizin annesine çok teşekkür ederim. Annelerin gününü canı gönülden kutluyorum! #AnnelerGünü"


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