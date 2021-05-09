Kılıçdaroğlu yıllar öncesinden bir fotoğrafla Anneler Günü'nü kutladı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Anneler Günü paylaşımı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yıllar öncesinden bir fotoğraf paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Küçük güzel dünyamız ve huzurumuz için evimizin annesine çok teşekkür ederim. Annelerin gününü canı gönülden kutluyorum! #AnnelerGünü"
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