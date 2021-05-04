Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MHP'nin yeni anayasa hazırlığı hakkında ilk yorum

04 Mayıs 2021 Salı, 13:28

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nun sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "100 maddelik önerimizin hazırlığı tamamlandı" açıklamasıyla ilgili, "Metni görmedik ama Anayasa Mahkemesini kaldıracak galiba. Belki Yargıtay’ı da kaldırır. Zaten kararı Saray veriyor. Ne diyor Sayın Bahçeli, 'Tek kişilik hükümet yönetimini tahkim etmemiz lazım.' Daha ne kadar tahkim edeceksiniz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

MHP'NİN ANAYASA TEKLİFİ

Metni görmedik ama Anayasa Mahkemesini kaldıracak galiba. Belki Yargıtay’ı da kaldırır. Zaten kararı Saray veriyor. Ne diyor Sayın Bahçeli, 'Tek kişilik hükümet yönetimini tahkim etmemiz lazım.' Daha ne kadar tahkim edeceksiniz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Ataması, kararı, vermediğiniz ne kaldı. Parti kapatma ve kurma yetkisi de Erdoğan’a verilmiş her halde o 100 maddenin içinde o da var.

"DEVLET GENELGELERLE YÖNETİLMEYE BAŞLANDI"



Devletin kurumları güvenilmez hale geldi. Yargı’ya kimse güvenmiyor. Parlamentoya güveniyor musunuz? Ne yapılıyor Saray’dan bir talimat geliyor, AKP ve MHP milletvekilleri el kaldırıp indiriyor. Kanun çıkarmayı bile unuttular. Bir gecede Çek Kanunu’nu geçirdiler. Şurada hata var diyorsun. Olmaz talimat geldi diyorlar. Sonra bir bakıyorlar hata var. Yasayı genelgeyle düzeltiyorlar. Devlet genelgelerle yönetilmeye başlandı.

En üst yargı dediğiniz Anayasa Mahkemesi’ne hülle ile üye tayin ederseniz oraya kimse güvenmez. Yıldırım hızıyla oraya gidenler nasıl karar verecekler. Hukuki değil, vicdani değil, “Erdoğan bunu istiyor ben de ona göre karar vereyim” diyecek.

"TÜRKİYE’NİN GERÇEK GÜNDEMİ GEÇİMDİR"



İnsanlar intihar ediyorsa, Türkiye’nin gerçek gündemi geçimdir. Derin bir yoksulluk var. Normal bir yoksulluk değil. Bunu ben söylemiyorum. Sadece biz görmüyoruz; dünya da görüyor bunu. Esnaf perişan vaziyette. Rahmetli Özal esnaf için 'Orta direk' derdi. Esnaf çalışkandır, devlete yük olmaz… Şimdi esnafı tamamen bitirdiler. Dükkanı kapat dediler… İyi de bu adam nasıl geçinecek?