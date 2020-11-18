Kılıçdaroğlu'na destek tweeti atan Enginyurt, paylaşımını sildi

MHP’den ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine tepki gösterdi. Twitter üzerinden paylaşım yapan Enginyurt daha sonra paylaşımını kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
18 Kasım 2020 Çarşamba, 14:56
Kılıçdaroğlu'na destek tweeti atan Enginyurt, paylaşımını sildi
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Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine bir tepki de MHP’den ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. 

Twitter hesabı üzerinden CHP liderini destekleyen paylaşım yapan Enginyurt, daha sonra bu paylaşımını sildi. 

Enginyurt'un sildiği paylaşımı şu şekilde: 


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