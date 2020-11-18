Kılıçdaroğlu'na destek tweeti atan Enginyurt, paylaşımını sildi
MHP’den ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine tepki gösterdi. Twitter üzerinden paylaşım yapan Enginyurt daha sonra paylaşımını kaldırdı.
Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine bir tepki de MHP’den ihraç edilen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi.
Twitter hesabı üzerinden CHP liderini destekleyen paylaşım yapan Enginyurt, daha sonra bu paylaşımını sildi.
Enginyurt'un sildiği paylaşımı şu şekilde:
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