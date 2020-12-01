Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Mahir Ünal'ın sağ kolu hakkında suç duyurusu

01 Aralık 2020 Salı, 15:58

AKP'nin Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'ın Sosyal Medya Koordinatörü olarak görevlendirdiği Ömer Arvas, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "alçak" diyerek hakaret etti. Hakaret üzerine açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Avukatı Celal Çelik, AKP'li Ömer Arvas hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

"Aynaya bakarak “alçaklık” ve “edepsizlik” tanımlamasını yapan ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden hadsize, haddini bildireceğiz" diyen Çelik, Arvas hakkında, ivedilikle suç durusunda bulunup, tazminat davası açacaklarını belirtti.