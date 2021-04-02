Kılıçdaroğlu'ndan Aslı Özkısırlar açıklaması: "Aslı'yı 'Boş yatak yok' diye ölüme gönderenlerle, sahra hastanesini mühürleyenler aynı insanlar"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de 25 gün boyunca boş yatak bulamaması sonucu yaşamını yitiren Aslı Özkısırlar hakkında açıklama yaptı. Özkısırların ölümünden iktidarın sorumlu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Aslı'yı 'Boş yatak yok' diye ölüme gönderenlerle, sahra hastanesini mühürleyenler aynı insanlar, aynı kafa, aynı zihniyet" dedi.
Aslı Özkısırlar, İzmir'de boş yatak olmaması nedeniyle koronavirüse yenik düştü. Türkiye'yi ayağa kaldıran ölüme bir tepki de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Salgının başlangıcında Adan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan sahra hastanesinin mühürlenmesini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Adana'yı düşünün. Büyükşehir Belediye Başkanımız bir sahra hastanesi kurdu pandemi dolayısıyla. Önce dalga geçtiler, sonra eleştirdiler, sonra da gelip mühürlediler" dedi.
Özkısırlar'ın ölümünden iktidarın sorumlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Aslı'yı 'Boş yatak yok' diye ölüme gönderenlerle, sahra hastanesini mühürleyenler aynı insanlar, aynı kafa, aynı zihniyet. Türkiye bu zulmü haketmiyor" dedi.
Zulme, ancak paslı vicdanlar razı olur. pic.twitter.com/CY8vCBZRlu— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 2, 2021
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