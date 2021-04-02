Kılıçdaroğlu'ndan Aslı Özkısırlar açıklaması: "Aslı'yı 'Boş yatak yok' diye ölüme gönderenlerle, sahra hastanesini mühürleyenler aynı insanlar"

02 Nisan 2021 Cuma, 21:34

Aslı Özkısırlar, İzmir'de boş yatak olmaması nedeniyle koronavirüse yenik düştü. Türkiye'yi ayağa kaldıran ölüme bir tepki de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Salgının başlangıcında Adan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan sahra hastanesinin mühürlenmesini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Adana'yı düşünün. Büyükşehir Belediye Başkanımız bir sahra hastanesi kurdu pandemi dolayısıyla. Önce dalga geçtiler, sonra eleştirdiler, sonra da gelip mühürlediler" dedi.

Özkısırlar'ın ölümünden iktidarın sorumlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Aslı'yı 'Boş yatak yok' diye ölüme gönderenlerle, sahra hastanesini mühürleyenler aynı insanlar, aynı kafa, aynı zihniyet. Türkiye bu zulmü haketmiyor" dedi.



