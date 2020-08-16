Kılıçdaroğlu’ndan Biden yorumu

16 Ağustos 2020 Pazar, 14:33

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 7 ay önce ABD başkan adayı Joe Biden’ın New York Times gazetesiyle gerçekleştirdiği röportajın tekrar gündeme getirilmesini değerlendirdi.

“Önce şu soruyor gerçekten sormak gerekiyor” diyen Kılıçdaroğlu, “7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Dışişleri Bakanı kimdi? Hadi bütün bunlardan vazgeçtim. Perguleci Fahrettin neredeydi? 7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?” sorularını yönelterek tepki gösterdi.

"HİÇBİR EMPERYAL GÜCÜN GÖLGESİNİ DAHİ KABUL ETMİYORUZ"

CHP’nin Türkiye’nin bağımsızlığı için mücadele eden bir gelenekten geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz. ‘Çünkü bağımsızlık bizim karakterimizdir.’ Bu karakterden yola çıktık. Beni üzen şey gerçekten de 7 ay önce söylenen bu sözlere Dışişler Bakanı’nın, Erdoğan’ın, Fahrettin Altun’un, kendi kadrolarının tepki vermeyip 7 ay sonra bunu Türkiye’nin gündemine getirilmesi. Gerçekten merak ediyorum. Neden? Acaba yine birileri 'bunu kullanın deliğe süpürmeyin' mi dedi? Biz bunları merak ediyoruz.”