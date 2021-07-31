Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'yapılaşma yetkisi' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, yeni yasa ile ormanlık arazide yapılaşma yetkisinin Turizm Bakanlığı'na bırakılmasına sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 22:51
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'yapılaşma yetkisi' tepkisi
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanlığı'na vermesine çok sert tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!" ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yetki devrini yaptıktan sonra orman yangınlarının başladığına dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum; tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!"


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