Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: "Millet şatafatına yetişemiyor"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde yurttaşlar tarafından sosyal medyada gündeme getirilen yüksek elektrik faturalarına ilişkin paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2021 Perşembe, 13:52
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşların sosyal medyada gündeme getirdiği yüksek elektrik faturalarına ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan "Türkiye yeni bir şahlanış içinde" demişsin. Sen şahlanışlarına devam ederken, millet kara kara elektrik faturasını düşünüyor. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki, bu faturalar adeta bir soygundur!"

"Sarayında 1.150 odan var, ışıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan; millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin Saray’a, yokuş aşağı şahlandırdın memleketi!"


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