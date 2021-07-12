Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yine prompter’da önüne ne konulduysa okumuşsun, gençleri kim yaftalıyor, hafife alıyor gel onlara soralım

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:38

CHP Genel Başkanı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Gençlik Zirvesi'ndeki sözlerine ilişkin olarak, "Bak Erdoğan, bugün yine prompter’da önüne ne konulduysa okumuşsun. "Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin" demişsin. Gençleri kim yaftalıyor, hafife alıyor, istismar ediyor, gel onlara soralım olur mu?" dedi.

Bak Erdoğan, bugün yine prompter’da önüne ne konulduysa okumuşsun. "Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin" demişsin. Gençleri kim yaftalıyor, hafife alıyor, istismar ediyor, gel onlara soralım olur mu? — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 12, 2021

Kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Gençler hakkında konuşacaksan; senin korkundan, senden bile sakladıkları bazı gerçekleri öğrenmen lazım, iyi oku da öğren... Üniversiteli işsizlerin sayısı son 15 yılda tam 10 kat arttı. 15-24 yaş arası her dört gencin birisi işsiz… Yaklaşık 2 milyon genç kayıt dışı çalışıyor, sigortası, güvencesi yok. OECD ülkesi onlarca ülke arasında genç işsizliğinde zirvedeyiz. Prompterdan hikâye okuma, rakam oku rakam! Devlet yönetiyorsun, ciddi ol biraz. Cesaretin varsa, getir sandığı, al gençlerden cevabını" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımları şu şekilde:

"GENÇLERİ KİM İSTİSMAR EDİYOR, GEL ONLARA SORALIM OLUR MU?"

Bak Erdoğan, bugün yine prompter’da önüne ne konulduysa okumuşsun. "Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin" demişsin. Gençleri kim yaftalıyor, hafife alıyor, istismar ediyor, gel onlara soralım olur mu?

Gençler hakkında konuşacaksan; senin korkundan, senden bile sakladıkları bazı gerçekleri öğrenmen lazım, iyi oku da öğren... Üniversiteli işsizlerin sayısı son 15 yılda tam 10 kat arttı. 15-24 yaş arası her dört gencin birisi işsiz…

Yaklaşık 2 milyon genç kayıt dışı çalışıyor, sigortası, güvencesi yok. OECD ülkesi onlarca ülke arasında genç işsizliğinde zirvedeyiz. Prompterdan hikaye okuma, rakam oku rakam! Devlet yönetiyorsun, ciddi ol biraz. Cesaretin varsa, getir sandığı, al gençlerden cevabını.

ERDOĞAN TÜRKİYE GENÇLİK ZİRVESİ'NDE NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, bugün gerçekleşen Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'nde gençlere dair şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler, Türkiye Gençlik Zirvesi'nin öncelikle başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Nitelikli genç ve nitelikli toplum teması altında yürütülen çalışmalar hem gençlerin hem de STK'ların niteliklerini arttırmasına katkı sağlamaktadır.

Asıl güç niteliktedir kalitededir. Örgütlü olmaktadır. STK'ların bir taraftan hayırda çalışırken diğer taraftan güç birliği yapması çok değerlidir. Gençlerin hassasiyetleri, kaygılarını ve beklentilerini de bilmemiz gerekiyor.

"‘DAVA TAŞINI GEDİĞİNE KOYACAK’ BİR GENÇLİK GELİYOR"

Muhalefet ise genci tanımak yerine genci tanımlamaya çalışıyor. Gençlere ulaşmak gençlerin hassasiyetlerini kaşımakla olmaz. Onlara ulaşmak için onlara kulak vermek gerekiyor. Bir duygudaşlık gerekiyor.

Gençlerle her buluşmamızda, her sohbetimizde bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Aynı şekilde ben de gençlerimizi çok seviyorum. Bu toplantılar vesilesiyle bir kez daha görüyoruz ki pırıl pırıl gençlere sahibiz.

Ne olacak bu gençliğin hali diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, Türkiye'yi ve dünyayı takip ediyor. Gençlerimiz, büyüyen ve güçlenen bir ülkenin vatandaşları olduklarının bilinciyle geleceğe kendilerini en güzel şekilde hazırlıyor.

Üstadın ifadesiyle ‘dava taşını gediğine koyacak’ bir gençlik geliyor.

(Muhafazakar kesimin sıklıkla andığı yazar-şair Necip Fazıl Kısakürek, ‘Gençliğe Hitabe’ adlı metninde, “Genç adam! Bundan böyle senden beklediğim şudur: Tabutumu öz ellerinle musalla taşına koyarken, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dâva taşını da gediğine koymayı unutma ve bunu tek vasiyetim bil” ifadelerini kullanıyor.)