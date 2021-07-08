Erdoğan, yine Gezi direnişini hedef aldı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 12:33

Erdoğan, AKP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Gezi direnişini hedef alan Erdoğan, ''Son 8 yıldır, ülkemizle birlikte partimizin ve şahsımızın da yaşadığı kesintisiz saldırı sürecinden milletimizden aldığımız destekle dimdik çıkmayı başardık. Fitili ilk Gezi Olayları'yla ateşlediler. Batılı medya kuruluşlarının canlı yayın yaptığı olayları hatırlıyorsunuz değil mi? Güya ağaç, çevre diyerek yola çıktılar. Sonra işi ülkemizin tüm kalkınma projelerinin durdurulması, milli politikalardan vazgeçilmesine kadar götürdüler. Biz buradaki oyunu gördük ve kararlı bir duruş sergileyerek bu oyunu bozduk'' ifadelerini kullandı.

'2023 SEÇİMLERİ ÇOK ÖNEMLİ HALE GELMİŞTİR'

Dünyanın siyasi, diplomatik, askeri olarak en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız, belasız dönmemiz gerekiyor diyen Erdoğan, ''2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir. Karşımızdakiler de bunun farkındadır. Türkiye'ye diz çöktürememenin öfkesinde olanlar niyetlerini gizleme gereği bile duymuyorlar. Muhalefetin giderek çirkinleşen, arsızlaşan, kin ve nefret kokan üslubu 2023 ile ilgili telaşlarını da ele veriyor'' dedi.

'İLAVE DESTEK PAKETLERİ AÇIKLAYABİLİRİZ'

Erdoğan, ''Salgın dönemi, bize bu tuzakları kuranların ne kadar kırılgan ekonomik, sosyal ve siyasi yapıya sahip olduklarını göstermiştir. Önce vatandaşlarımızın huzurunu, güvenliğini, refahını sağlamak mecburiyetindeyiz. Salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere bakarak ilave destek adımları da atabiliriz'' şeklinde konuştu.