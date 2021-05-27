Kılıçdaroğlu'ndan hükümete: En az 7,5 lira olmalı

27 Mayıs 2021 Perşembe, 10:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta’da önlüğü giydi ve emekçilerle beraber gül topladı. Kılıçdaroğlu’na kadın işçi eşlik ederek gül toplamanın ayrıntılarını anlattı. Gül toplamayı bitirdikten Kılıçdaroğlu, kadın emekçiye teşekkür ederek, “Bana hocalık yaptın” dedi. Yer sofrasında emekçilerle kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, gül üreticilerinin, emekçilerinin sorunlarını dinledi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah geldiği Isparta’da saat 06.00’da gül bahçesinde çalışan emekçilerle buluşarak onlarla birlikte gül topladı. Kılıçdaroğlu’na kadın gül emekçisi eşlik etti. Kadın emekçi Kılıçdaroğlu’na nasıl gül toplanacağını gösterdi. Kadın emekçi, “Başkanım açmışlarımızı sadece bükeceğiz, kıracağız” diye gül toplamayı tarif etti. Kılıçdaroğlu, “Diğerlerini daha sonraki tarihe” diyerek kadına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, gül toplamak için önlük de giydi.

KILIÇDAROĞLU’DAN KADIN EMEKÇİYE: "BANA HOCALIK YAPTIN"

Kılıçdaroğlu, kadın emekçiye “Kaç yıldır çalışıyorsun?” diye sordu. Kadın çocukluktan bu yana gül topladığını anlatarak, “Kendimi bildim bileli bu işlerle uğraşıyorum” diye yanıt verdi. Kadın emekçi günde 50-60 kilo gül toplayabildiğini söyleyerek, “Ekmek davası için buradayız” dedi.

Kadın emekçi topladıkları güllere değerinin verilmemesinden ve günlük yevmiyelerinin düşük olmasından yakındı. Kılıçdaroğlu gül toplamayı bitirdikten sonra kadın emekçi “Toplamayı becerdin başkanım” diyerek kutladı. Kılıçdaroğlu’nun topladığı güller ona hediye edildi. Kılıçdaroğlu, kadın emekçiye teşekkür ederek, “Bana hocalık yaptın” dedi.

Güllerin toplanmasının ardından, gül yetiştiricileri ve gül toplayan emekçiler sorunlarını Kılıçdaroğlu’na anlattı. Kılıçdaroğlu çalışanlarla birlikte yer sofrasında kahvaltı da yaparken gül yetiştiricileri sorunlarını şöyle dile getirdiler:

“Bizim istediğimiz Gül Birlik taban fiyat belirlesin, devlet arpaya, buğdaya olduğu gibi destek versin. En kötü ihtimal, biz şu anda 7,5 lira olmasını istiyoruz. Çünkü maliyetimiz kurtarmıyor. Kilo başı işçilik 2,5 lira. Yol parasıyla 3,5 lirayı buluyor.”

Gül emekçisi ise Gül Birlik’in güllerin tamamını almadığını ve kota koyduğunu söyledi. Gül yetiştiricisi geçen yıl Gül Birlik’in elinde yeterli stok olduğunu söyleyerek, yerli üreticinin gülünü almadığını, ama yurt dışından ithal gül getirdiğini vurguladı.