Kılıçdaroğlu'ndan Timur Selçuk mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, hayatını kaybeden Timur Selçuk ile ilgili taziye mesajı geldi.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 15:12
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu mesajında "Adalet Yürüyüşü sırasında, 16 Haziran Marşına can veren sesiyle bizlere eşlik eden, yaptığı bestelerle halkımızın gönlünde taht kuran #TimurSelçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. 

İŞTE O MESAJ


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