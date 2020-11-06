Kılıçdaroğlu'ndan Timur Selçuk mesajı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, hayatını kaybeden Timur Selçuk ile ilgili taziye mesajı geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu mesajında "Adalet Yürüyüşü sırasında, 16 Haziran Marşına can veren sesiyle bizlere eşlik eden, yaptığı bestelerle halkımızın gönlünde taht kuran #TimurSelçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
İŞTE O MESAJ
Adalet Yürüyüşü sırasında, 16 Haziran Marşına can veren sesiyle bizlere eşlik eden, yaptığı bestelerle halkımızın gönlünde taht kuran #TimurSelçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 6, 2020
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