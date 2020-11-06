Kılıçdaroğlu'ndan Timur Selçuk mesajı

06 Kasım 2020 Cuma, 15:12

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu mesajında "Adalet Yürüyüşü sırasında, 16 Haziran Marşına can veren sesiyle bizlere eşlik eden, yaptığı bestelerle halkımızın gönlünde taht kuran #TimurSelçuk'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İŞTE O MESAJ