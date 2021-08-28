Tunceli’deki orman yangını devam ediyor
Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde günlerdir süren orman yangını, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.
Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınları, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.
Geniş bir alana yayılarak devam eden yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise yangınların "örtü yangını" olduğu ileri sürülürken görevli olmayan yurttaşlar için bölgenin "risk" teşkil ettiği belirterek alana girmemeleri uyarısında bulunuldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Hozat-Ovacık ilçelerimiz arasında bulunan Buzlutepe mevkiinde başlayan örtü yangını sebebiyle orman işletme müdürlüğü, jandarma ekiplerimiz alanda olup ilçe belediye itfaiyelerimiz de hazırda bekletilmektedir. Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki araçlarımız ve ekiplerimiz Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur”
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