Kılıçdaroğlu'ndan "Yalancı Kemal" etiketiyle 'trol' paylaşımı: "Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın kendisi için ‘trol’ atadığını söyleyerek, "YalancıKemal" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar, primlerini alsınlar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2021 Cuma, 00:20
Kılıçdaroğlu'ndan
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın kendisi için ‘trol’ atadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "YalancıKemal" etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar, primlerini alsınlar" dedi.

"YARDIMCI OLAYIM DA SIRALAMADA YUKARI ÇIKSINLAR"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "YalancıKemal" etiketiyle bir paylaşım yaptı. "Bana atadıkları trollerimi seviyorum" diyen Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Erdoğan ülkeyi yönetmeyi beceremeyince, iş trollere düştü. Günde 3 kez benimle ilgili başlık açıyorlar. Ben, bana atadıkları trollerimi seviyorum. Uzun zamandır birlikteyiz. Yardımcı olayım da sıralamada yukarı çıksınlar, primlerini alsınlar."


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