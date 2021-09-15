Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'geliyor gelmekte olan' paylaşımı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yurttaşlarla temaslarının olduğu bir videoyu paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Bu da uzun yolculuğumuza verdiğimiz kısa bir moladan… Merak etmeyin, geliyor gelmekte olan..." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gittiği yerlerden yurttaşlarla olan temaslarını bir video halinde paylaştı.
Kılıçdaroğlu, payşaımını," Gittiğimiz her yerde sevgili halkımla buluşup, dertleşiyoruz. Bu da uzun yolculuğumuza verdiğimiz kısa bir moladan… Merak etmeyin, geliyor gelmekte olan..." notuyla düştü.
Gittiğimiz her yerde sevgili halkımla buluşup, dertleşiyoruz. Bu da uzun yolculuğumuza verdiğimiz kısa bir moladan… Merak etmeyin, geliyor gelmekte olan... pic.twitter.com/LXkzw5Vw9a— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 15, 2021
CHP liderinin "Geliyor gelmekte olan" cümlesini sık sık kullanıyor oluşu, yeni seçim sloganı olacağı şeklinde yorumlanmıştı. Sosyal medyada da bu video ise seçime yönelik bir video olarak yorumlandı.
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