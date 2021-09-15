Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'geliyor gelmekte olan' paylaşımı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yurttaşlarla temaslarının olduğu bir videoyu paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Bu da uzun yolculuğumuza verdiğimiz kısa bir moladan… Merak etmeyin, geliyor gelmekte olan..." ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2021 Çarşamba, 18:15
Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'geliyor gelmekte olan' paylaşımı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gittiği yerlerden yurttaşlarla olan temaslarını bir video halinde paylaştı.

Kılıçdaroğlu, payşaımını," Gittiğimiz her yerde sevgili halkımla buluşup, dertleşiyoruz. Bu da uzun yolculuğumuza verdiğimiz kısa bir moladan… Merak etmeyin, geliyor gelmekte olan..." notuyla düştü. 

CHP liderinin "Geliyor gelmekte olan" cümlesini sık sık kullanıyor oluşu, yeni seçim sloganı olacağı şeklinde yorumlanmıştı. Sosyal medyada da bu video ise seçime yönelik bir video olarak yorumlandı. 


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