Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'geliyor gelmekte olan' paylaşımı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 18:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gittiği yerlerden yurttaşlarla olan temaslarını bir video halinde paylaştı.

Kılıçdaroğlu, payşaımını," Gittiğimiz her yerde sevgili halkımla buluşup, dertleşiyoruz. Bu da uzun yolculuğumuza verdiğimiz kısa bir moladan… Merak etmeyin, geliyor gelmekte olan..." notuyla düştü.

Gittiğimiz her yerde sevgili halkımla buluşup, dertleşiyoruz. Bu da uzun yolculuğumuza verdiğimiz kısa bir moladan… Merak etmeyin, geliyor gelmekte olan... pic.twitter.com/LXkzw5Vw9a — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 15, 2021

CHP liderinin "Geliyor gelmekte olan" cümlesini sık sık kullanıyor oluşu, yeni seçim sloganı olacağı şeklinde yorumlanmıştı. Sosyal medyada da bu video ise seçime yönelik bir video olarak yorumlandı.