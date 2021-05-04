Kılıçdaroğlu'ndan YSK açıklaması: Önce saraya çağırıyor, bağlılık yemini ettiriyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu'nun bağımsız bir iradesi var mı, yok. 51. sefer seçime girse, YSK "52. sefer de girebilir" diye karar alır, adım gibi eminim bundan." açıklaması yaptı.
Yeniçağ TV'de Orhan Uğuroğlu’nun gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 3. kez aday olup olamayacağıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, YSK'daki işleyişe dair "Orası tamamen Saray'ın kontrolünde olan bir yer. 1-2 vicdanlı var orada, onun dışındakilerin tamamının iradesi yok." değerlendirmesinde bulundu.
CHP lieri Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"YSK '52. SEFER DE GİREBİLİR' DİYE KARAR ALIR"
Yüksek Seçim Kurulu'nun bağımsız bir iradesi var mı, yok. 51. sefer seçime girse, YSK "52. sefer de girebilir" diye karar alır, adım gibi eminim bundan. Orası tamamen Saray'ın kontrolünde olan bir yer. 1-2 vicdanlı var orada, onun dışındakilerin tamamının iradesi yok.
AYM'ye de onun için hülle yoluyla adam tayin ediyor. Oraya da kendi arkadaşlarını, yandaşlarını tayin ediyor. Önce saraya çağırıyor, bağlılık yemini ettiriyor.
"ANAYASA ASKIDA ZATEN"
Hangi anayasa? Anayasa askıda zaten. Güvenlik güçleri şiddet uyguluyor, gazetecilere fotoğraf çekemezsin diyor. Hukukun, anayasanın size verdiği yetkiyi bir genelgeyle "yapamazsın" diyor. 20 Temmuz sivil darbesi yaşıyoruz diye bunun için diyorum.
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