CHP'li Engin Altay'dan Alaattin Çakıcı'ya TBMM'de sert tepki
Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla hüküm giyen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimleriyle af kanunu kapsamında serbest bırakılan Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu “akıllı ol” diyerek tehdit etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Herkesin bilmesini isterim ki CHP, kabadayılara pabuç bırakacak parti değildir” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için “Çok sık eleştiriyor CHP’yi, ona o görev verilmiş bekçilik yaptığı için” demiş ve “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin” diye sormuştu.
Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabı üzerinden CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içerikli bir mektup paylaştı. Çakıcı, Kılıçdaroğlu’na “dürzü” diyerek hakaret etti ardından da Kılıçdaroğlu’nu "akıllı ol" diye tehdit etti.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak şöyle konuştu:
“Türk siyasetinde bir ilk yaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın bugün yaptığı konuşmada Sayın Erdoğan ve onu destekleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştiren konuşmasından sonra adı yeraltı dünyası suç örgütü yönetmekle anılan bir zat, kamuoyuna açık bir adi mektupla Sayın Genel Başkanımızı ölümle tehdit etmiş ve çok ağır hakarette bulunmuştur. Aynı mektupta Sayın Erdoğan ve Bahçeli’ye de övgüler düzmüştür. Türk siyaseti böyle bir tabloyu yaşamadı. Siyasetçiler münakaşa eder ama siyasi parti genel başkanlarının bu tartışmalarına suç örgütü liderlerinin taraf olması kamuyona açık bir mektupla adice ve çok ağır tehdit etmesi ve aynı mektubun içinde her iki sayın genel başkana methiyeler dizmesi ben eminim ki Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan’ın tasvip edeceği bir durum değildir. Herkesin bilmesini isterim ki CHP, kabadayılara pabuç bırakacak parti değildir.”
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