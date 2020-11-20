Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Çakıcı’ya bir tepki de STK’lerden

20 Kasım 2020 Cuma, 21:57

Meslek örgütleri, STK'lar ve demokratik kitle örgütleri, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin girişimiyle çıkarılan af kanunu kapsamında serbest kalan Alaattin Çakıcı'nın CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nu 'akıllı ol' diyerek tehdit etmesine yayımladıkları ortak açıklamayla tepki gösterdiler.

Açıklamada imzası bulunan 27 meslek örgütü ve STK'lar, "Tüm devlet birimlerini hukuk ve kanunlarımızın emrettiği tedbirleri acilen yerine getirmeleri için göreve çağırıyoruz. Ayrıca, eski eşini kiralık katile öldürten şahıs profilinin esef verici bu olayın bir parçası olduğunu da hatırlamak, bugün kadın cinayetlerinde tartıştığımız cezasızlık açısından dikkate değer bir durumdur" denilerek çağrıda bulunuldu.

'TEHDİT AĞIR BİR SUÇTUR'

Bu tehditin, Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihinde bir ilk olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bir suç örgütü lideri kamuoyuna da yansıyan bu mektupla ülkemizin ana muhalefet partisi liderini ölümle tehdit etmiş; dolaylı olarak da kamuoyuna gözdağı vermek istemiştir. Tehdit ağır bir suçtur. Bırakınız ana muhalefet partisi liderini, herhangi bir insanı tehdit etmek de suçtur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2'nci maddesinde; 'Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.' hükmü düzenlenmiştir.

'CUMHURİYETİ, DEMOKRASİYE İNANMIŞ HERKESİ TEHDİT ETMEK DEMEK'

Sıfatı ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti’nin her yurttaşının can güvenliği ve düşüncelerini ifade etme özgürlüğü Anayasamız ve yasalarımızın güvencesi altındadır. Hal böyleyken, bir siyasi partinin genel başkanını tehdit etmek; aslında anayasal tüm kurumları, hukuk devletini, demokrasiyi, Cumhuriyeti, demokrasiye inanmış herkesi tehdit etmek anlamına gelmektedir.”

'TÜRKİYE, ANAYASAL BİR HUKUK DEVLETİ OLARAK KALACAK'

Bizler ülkemizin demokrasiye inanmış, Cumhuriyet değerlerini ve anayasal hukuk devletini benimsemiş STK’ları, sendikaları ve meslek örgütleri olarak; suç örgütlerinin devletimizi ve toplumumuzu tehdit eden bu kanunsuz çıkışlarına karşı hukukun üstünlüğüne inandığımızı bir kez daha seslendiriyoruz. Tehdit edilenin kim olduğundan çok, hukuk devleti değerlerimizdir esas olan. Türkiye Devleti anayasal bir hukuk devleti olarak kalacaktır."

Açıklamada imzası bulunan 27 kurum ve kuruluşlar ise şöyle:

Anadolu Güç Birliği Konfederasyonu, Ankara CUMOK, Ankara Dayanışma Derneği, Ankara Dersimliler Derneği, Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, AnTİYap Ankara Tiyatro Yapımcıları, Ankara Tabip Odası, Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Türkiye Temsilciliği, Aydos Dernekler Federasyonu, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Çorum Hitit Dernekler Federasyonu, Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi, Devrimci 78’liler Federasyonu, Demokratik Avukatlar Derneği, Divriği Kültür Derneği, Karakoçan ve Yöresi Derneği, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şube, Namık Kemal Mahallesi (Saraçoğlu) Koruma ve Yaşatma Derneği, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Sosyal Demokrasi Derneği, Sosyal Demokrasi Derneği, Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Tüketici Hakları Derneği Genel Merkezi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu.