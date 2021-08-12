Kemal Kılıçdaroğlu’nun acı günü

12 Ağustos 2021 Perşembe, 23:01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süredir tedavi gören teyzesi Fecire Işık’ın, akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.Işık, bir süredir Tunceli’de tedavi altındaydı.

CENAZE CUMARTESİ GÜNÜ

Fecire Işık için 14 Ağustos Cumartesi günü Tunceli Cemevinde tören düzenlenecek, daha sonra cenaze Nazımiye ilçesinin Ramazan Köyü’nde toprağa verilecek. Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun da cenaze törenine katılmak için yarın Tunceli’ye gideceği öğrenildi.



