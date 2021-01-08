Kiloyu korumak için ne zaman egzersiz yapmak gerekiyor?

08 Ocak 2021 Cuma, 12:02

Birçok insan, boş zaman bulur bulmaz araya hızlı bir koşu veya spor seansı sıkıştırabiliıyor.

Fakat araştırmalara göre yapılan egzersizden en yüksek şekilde fayda sağlanmak isteniyorsa, her gün aynı saatte yapmak gerekiyor.

ÖNEMLİ OLAN TUTARLILIK

Popular Science Türkiye'nin aktardığına göre, ABD’deki Brown Alpert Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan araştırmacıların önderliğinde ve 2019 yılında yürütülen bir çalışma, şafak vaktinde koşmanın veya alacakaranlıkta bisiklet sürmenin önemli olmadığını gösteriyor. İstenilen şey kilo vermekse, önemli olan şey tutarlılık.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, sağlıklı kalmak için haftada iki buçuk saat orta dereceli fiziksel faaliyet uygulamayı öneriyor.

Üstelik bir dakikada orada, bir dakika burada değil; her seansta kalbi hızlı biçimde attıran en az 10 dakika egzersiz yapılması gerekiyor.

Kilosunu düşük tutmada sorun yaşayan çoğu kişi, ihtiyaç duyduğu egzersiz miktarına ulaşmada sıklıkla sorun yaşıyor.

2019 yılında yapılan bu çalışmada araştırmacılar, kilo vermek için egzersiz yapan 375 kişinin fiziksel faaliyetlerine yönelik anket sonuçlarını kullandı ve günün aynı zamanında yapılan orta ila yoğun derecede egzersiz ile egzersiz yapılarak harcanan süre miktarı arasında güçlü bir bağlantı olduğunu buldu.

Gönüllülerin yaklaşık yarısı sabahçıydı. Bu durum, çalışmayı yürüten bazı bilim insanlarının yaptığı önceki bir çalışmaya göre değerlendirildiğinde, güne başlamadan yapılan fiziksel faaliyetin en iyisi olduğunu gösterebilir.

Fakat her gün aynı saatte otobüs durağına yürümek sayılmıyor. Kalbi hızlı biçimde attıran bir egzersiz yapılmalı.