Orta yaşlarda her gün yapılan 10 dakikalık egzersiz, ilerleyen yaşlarda beyin sağlığını koruyor

09 Ocak 2021 Cumartesi, 11:11

New York eyaletindeki Columbia Üniversitesi Irvıng Tıp Merkezi’nden araştırmacılar, 25 yıl boyunca 5 fiziksel muayeneye katılan ortalama 53 yaşındaki bin 600 kişiyi inceledi. Katılımcılar, haftalık egzersiz seviyelerini söz konusu süre boyunca toplam üç kez derecelendirdi. Her bir kişi, orta-kuvvetli yoğunlukta yaptığı egzersizlerin süresini bildirirken araştırmacılar bunları hiç, düşük, orta ve yüksek şeklinde sınıflandırdı.

Daily Mail'in haberine göre, araştırmanın sonunda, katılımcıların beyindeki beyaz ve gri maddesi, lezyonları, yaralanma ya da hastalık bölgelerini incelemek için beyin görüntülendi. Yaşam tarzı farklılıklarını ve demografik özellikleri de göz önüne alan araştırmacılar, orta-kuvvetli yoğunlukta egzersiz yapmayan kişilerin, beyin hasarına sahip olma ihtimalinin yapanlara göre 25 yıl sonra yüzde 47 daha fazla olduğunu tespit etti.

Araştırmanın yazarı Dr. Priya Palta, bulguların özellikle orta yaşlarda yapılan egzersizlerin beyin sağlığıyla bağlantısını gösterdiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Haftada en az bir saat 15 dakika orta-kuvvetli yoğunlukta fiziksel aktivite yapmak, hayatınız boyunca beyin sağlığını geliştirmek ve beynininiz asıl yapısını korumak için önemli olabilir."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Dr. Palta, bahsi geçen dönemde iki buçuk saatten fazla egzersiz yapmanın daha da etkili olacağını belirtti.

Ekip, beyin dokusundaki su moleküllerinin hareketini de inceledi. Orta yaştalarda egzersiz yapanların diğerlerine göre daha faydalı hareketlere sahip olduğunu tespit etti.

Dr. Palta, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Araştırmamız, fiziksel aktivitenin beyindeki küçük damarlar üzerindeki tesiriyle, bilişi kısmen etkileyebileceğini öne sürüyor. Orta-kuvvetli yoğunlukta egzersizin, düşünme becerilerini ömür boyu sürdürmeniz için önemli olduğunu gösteren çok sayıdaki delile katkıda bulunuyor."