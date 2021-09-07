Kim Kardashian'a 'kripto para dolandırıcılığı' uyarısı
Amerikalı reality şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian'ın, sosyal medya hesabından kripto para reklamı yapmasının ardından, İngiltere'den dolandırıcılık konusunda uyarı geldi.
Britanya Mali Yürütme Otoritesi (FCA) Başkanı Charles Randell, Cambridge'de katıldığı bir konferansta 'sahte Ethereum' (Ethereum Max) reklamı yapan Kim Kardashian'a tepki gösterdi.
Randell, açıklamasında, "Hayatımızın çoğunu çevrimiçi olarak yaşarken, çevrim içi ticaretin başka hiçbir işletmede hoş görmeyeceğimiz şekillerde çalışmasına izin veremeyiz" dedi.
Randell ayrıca, "Faaliyetlerimiz, insanları yatırım sahtekarlığından ve dolandırıcılıklardan koruyan kuralları içermektedir" diye ekledi.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kardashian, haziran ayında 200 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ethereum Max'in reklamını yapmıştı.
Kardashian'ın paylaşımını sert sözlerle eleştiren Randell, Ethereum Max'in Bitcoin'den sonra dünyanın en popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum'a bağlı olmadığı vurgusunu yaptı.
Kardashian'ın gönderisinin Instagram kurallarına uygun bir reklam olarak kaydedildiğini söyleyen Randell, Ethereum Max'ın bir aldatmacadan ibaret olup olmadığı konusunda net bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.
FCA, ekonomik varlıkların İngiltere hükümetinin finansal hizmetler tazminat planı tarafından desteklenmemesi nedeniyle yatırımcıların potansiyel olarak tüm paralarını kaybedebileceğini savunarak kripto para riskine karşı defalarca uyarıda bulunmuştu.
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