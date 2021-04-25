Kim Kardashian'dan Biden'a teşekkür: Her yıl soykırımın tanınmasına biraz daha yaklaştık
Ermeni asıllı ABD'li şarkıcı ve model Kim Kardashian, 1915 olaylarını 'soykırım' ve 'büyük felaket' olarak niteleyen ABD Başkanı Joe Biden'a teşekkür etti.
ABD Başkanı Biden'a 1915 olaylarına ilişkin açıklamaları nedeniyle teşekkür eden Kardashian, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, uygulamanın 'hikaye' kısmında yaptığı paylaşımda Ermenistan bayrağını da kullanan Kardashian, şu ifadeleri kullandı:
"100 yılı aşkın süredir gerçek için mücadele ettikten sonra Ermeniler, Biden’ın 1915’teki katliamı soykırım ilan etmesiyle beklediği ve dua ettiği tanınmayı aldı. Ermeni toplumu için uzun bir yoldu, her yıl soykırımın tanınmasına biraz daha yaklaştık. Nihayet o gün geldi"
'KAYBETTİKLERİMİZİ ANMAYA DEVAM EDECEĞİM'
"Başkalarının söylememeyi tercih ettiği gerçekleri konuşma cesaretine sahip olduğu için Biden'a teşekkür ediyorum" diyen Kardashian, şunları kaydetti:
“Kökenlerimle, Ermeni toplumlarıyla gurur duyuyorum. Başkan Biden’a her Ermeni’ye bugünü ve bu gerçeği sunduğu için minnettarım. Hiçbir şey katledilen Ermenileri geri getirmeyecek olsa da umarım aileler biraz huzura erer. Her yıl bugün kaybettiklerimizi anmaya devam edeceğim ama soykırımın tanınmasıyla, geçmişteki zulümlerin bir daha yaşanmasına izin vermeyeceğimiz umuduyla bunu yapacağım“
KARDEŞİ KHLOE'DEN DE TEŞEKKÜR GELMİŞTİ
Kardashian ailesi üyesi televizyon yıldızı Khloe Kardashian, ABD Başkanı Joe Biden'a 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımlaması nedeniyle bugün yaptığı Instagram paylaşımıyla teşekkür etmişti.
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