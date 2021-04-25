Ukrayna İçişleri Bakanı: Ermeni soykırımı tanınmalı

25 Nisan 2021 Pazar, 09:45

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yapacağı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmasının ardından Ukrayna'dan da skandal bir çıkış geldi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, 1915 olaylarının devlet seviyesinde 'soykırım' olarak ilan edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermeni soykırımı, tek bir halkın trajedisi değil. Bu, tüm insanlık için korkunç ve maalesef incelenmemiş bir ders, çünkü halâ hiçbir ülke ve hiçbir halk trajedinin tekrarlanmasına karşı güvende değil. Tam da bu yüzden Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanımak bu kadar önemli. Suçu kınamak, ihtilaf ve anlaşmazlık ne olursa olsun bu tür şekilde ‘çözümünün’ kabul edilemez olduğunu ilan etmek, siyasi taahhütler üstlenmek" ifadelerini kullandı.

'Soykırımın' Batı'da tanındığını ve onlarca ülke tarafından kınandığını belirten Ukraynalı bakan, Ermenilerin Ukrayna'nın modern tarihindeki rolüne de dikkat çekerek, 2014'te darbeyle neticelenen Maydan olaylarında ilk ölenlerden birinin Ermeni Sergey Nigoyan olduğunu ve Ermenilerin Ukrayna ordusu saflarında Donbass'ta savaştığını kaydetti.

ERDOĞAN: UKRAYNA STRATEJİK ORTAK

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Kiev yönetiminden "stratejik ortak" diye bahsetmiş ve “Stratejik ortaklığımızı daha da tahkim ettik. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele aldık. Türkiye olarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü savunduk. Kırım’ın ilhakını tanımama karamızı teyit ettik.” demişti.