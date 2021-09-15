Kim Milyoner Olmak İster'de seyirciyi şaşkına çeviren 'salep' sorusu
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümüne 'salep' sorusu damga vurdu. Sorunun cevabı sadece yarışmacıyı değil, izleyicileri de şaşırttı.
Kim Milyoner Olmak İster bir kez daha birbirinden ilginç sorulara ve farklı yarışmacılara sahne oldu. Yarışmaya damga vuran yarışmacı ise 49 yaşındaki Hanife Akmaz oldu.
İZLEYİCİLER DE ŞAŞIRDI
Yarışmada oldukça başarılı bir performans sergileyen Akmaz, yarışmaya Arapçadan Türkçe geçen 'salep' kelimesinin gerçek anlamını soran soruyla veda etti.
İzleyiciler, 'salep' kelimesinin gerçek anlamını görünce şaşkına döndü.
Yüzde 50 joker hakkını kullanan Akmaz, Tilki ve Süt şıklarının kalması üzerine 'süt' cevabını verdi.
Doğru cevabın 'Tilki' çıkması seyirciler arasında şaşkınlığa sebep oldu.
Soru, sosyal medyada da gündem oldu.
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