Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken anlar

05 Eylül 2021 Pazar, 10:25

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının , yeni bölümüne Zerrin Pervane isimli yarışmacı damgasını vurdu.

Yarışmada sorulan ilk soruda başarılı bir performans sergileyen Pervane, "Daksil genellikle hangisiyle yazarken yapılan yazım hatalarını düzeltmek için kullanılır?" şeklinde yöneltilen ikinci soruda bir talihsizlik yaşadı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun 'zaman' konusunda uyarı yapmasına rağmen süre dolduktan sonra cevap veren Zerrin Pervane yarışmadan elendi. Durumu kabul edemeyen yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'na "Nasıl oluyor ya! Hayır olamaz öyle bir şey" diyerek tepki gösterdi.

Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacıya "Herkesin gözü önünde oldu" yanıtını verdi. Sürenin bittiğine inanamayan yarışmacı para kazanamadan elendi.