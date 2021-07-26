Kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Antalya'da bir restoranın açık alanında gerçekleşen düğün sırasında, alandaki ağaçlardan birinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 23:52
Kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
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Antalya'da bir restoranın açık alanında gerçekleşen düğün sırasında, alandaki ağaçlardan birinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Merkez Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında gerçekleştirilen düğün merasimi sırasında, alanın çevresinde bulunun yaklaşık 15 metrelik çam ağaçlarından biri misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Antalya'da düğüne katılanların üzerine ağaç devrildi: 1 ölü, 9 yaralı

Ufak sıyrıkları bulunan bazı davetlilerin tedavileri ayakta yapılırken, 10 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan 10 kişiden biri hayatını kaybetti. 9 kişinin tedavisi sürüyor. 


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