Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını belirterek, başvuruların 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabileceğini açıkladı.

AA
26 Ocak 2021 Salı, 15:27
Abone Ol google-news

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada, bakanlığa ulaşan talepler üzerine kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Pekcan, "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek" ifadesini kullandı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler