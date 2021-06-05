Kira ve tazminatlarla PTT'yi batırdılar

05 Haziran 2021 Cumartesi, 09:09

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, kasasında 650 milyon TL olan PTT'nin, Varlık Fonu’na aktarıldıktan sonra 900 milyon TL zarar ettiğini aktarmıştı. Ocak 2020'de gazetemizin manşetinde yer alan haberde oda parfümlerine yılda 5 milyon TL ödendiği belgeleriyle ortaya konmuş ve akabininde haberlere erişim engeli getirilmişti.

HABERE ENGEL GETİRDİLER, VURGUNA DEVAM ETTİLER

BirGün'den Mustafa Bildircin imzalı haberde ise kiraladığı bina için yıllık 3,7 milyon TL ödeyen PTT, müdür yardımcısına 847 bin TL tazminat ödediği ortaya çıktı.

2019 yılını 1,2 milyar TL zararla kapatan ve Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra, “Kamu zararı ve usulsüzlük” iddialarının merkezine oturan PTT’nin mali hesapları, TBMM’de masaya yatırıldı. Kurumun 2017 ve 2018 yılına yönelik mali hesaplarının incelendiği KİT Komisyonu, kurumu batağa sürükleyen uygulamalara da ışık tuttu.

PTT’nin verileri, Sayıştay’ın, “Objektif bir kritere dayanmadan Genel Müdürlük’te çalışan personel satısı ve gideri şişirilmiş” tespitinin haklılığını ortaya koydu. 2018 yılı Aralık ayında Genel Müdürlük bünyesinde bin 425 personelin çalıştığı, personel giderlerinin 131,5 milyon TL olduğu, 2019 yılı Aralık ayında ise personel sayısının bin 718’e, personel giderinin ise 215,1 milyon TL’ye fırladığı bildirildi.

OKÇULAR VAKFI’NA 25 MİLYON TL

2019 yılında rekor zarar açıklayan PTT’yi adeta uçuruma sürükleyen uygulamalardan bazıları şunlar oldu: “PTT’nin dağıtım sözleşmelerine ilişkin yönetmelik ve kanuni düzenlemeler ile belirlediği asgari birim fiyatına, Aralık 2018 itibarıyla uyulmamaya başlandı. PTT’ye ayrım ve dağıtım işi veren firmalara asgari birim fiyatın üzerinde net 18 milyon 411 bin TL kâr sağlandı. 21 Temmuz 2020 tarihli doğrudan temin sözleşmesi yapılan ayrım, dağıtım işiyle ilgili firmalara sağlanan kârın 101,5 milyon TL’ye ulaştığı iddia edildi. CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “İddia ediliyor ki bunun 25 milyon TL’si de Okçular Vakfı’na rezerv edilmiş” dedi.

BİNLERCE LİTRE AKARYAKIT DESTEĞİ

PTT yöneticilerine kamu bütçesinden sağlanan ayrıcalık da komisyonda gündeme taşındı. 2019 yılında Genel Müdür için yıllık 6 bin litre, Genel Müdür Yardımcıları için yıllık 4 bin litre, Daire Başkanları için ise yıllık 3 bin litre akaryakıt tahsis edilirken Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri için yakıt tüketiminde herhangi bir sınırlama getirilmedi. Benzinin litre fiyatı üzerinden yapılan hesaba göre, genel müdürün aylık yakıt tahsisi 3 bin 865 TL, Genel Müdür Yardımcılarının aylık yakıt tahsisi 2 bin 576 TL, daire başkanlarının aylık yakıt tahsisi ise bin 932 TL oldu.

Sayıştay denetçilerinin belirlemelerine göre, PTT bünyesinde çalışan 2 bin 264 kişiye temsil ödeneği verildi. Aylık temsil giderleri genel müdür için sınırsız, yönetim kurulu üyeleri için 3 bin TL, Genel müdür yardımcıları için 2 bin 750 TL, Daire Başkanları için ise 2 bin 250 TL olarak belirlendi.

Kamu zararına yol açan uygulanalar bunlarla da sınırlı kalmadı. CHP’li Yavuzyılmaz’ın Sayıştay raporundan aktardığı bilgiye göre, Ankara PTT Başmüdürlüğü, bir genel müdür yardımcısına 186 metrekare ev tuttu. Evin aylık net kiralama bedelinin 2 bin 600 TL olduğu ve 2016 yılında kiralanan evin beş yıl boyunca kullanıldığı öğrenildi. Bir başka genel müdür yardımcısı için ise Ankara’da 158 metrekare lojman kiralandı. Üç yıllığına kiralanan bu lojmanın kirası ise aylık 2 bin 100 TL olarak kaydedildi.

PTT’nin 2016 yılında Ankara’da kiraladığı bir bina için 2018 yılında toplam 3 milyon 703 bin TL kira ödedi. Halen PTT’nin kiracı olduğu binanın aylık kirasının TÜFE’ye göre mevcut kirasının aylık 475 bin 885 TL olduğu ifade edildi.

TAZMİNATTA REKOR KIRDILAR

PTT yönetiminde istihdam edilen kişilerle imzalanan iş sözleşmeleri, şirketi zorda bırakacak şekilde düzenlendi. Kurum, 2019 yılında sözleşmesi feshedilen bir genel müdür yardımcısına toplam 847 bin 532 TL tazminat ödemek zorunda kaldı.