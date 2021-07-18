Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

AA
18 Temmuz 2021 Pazar, 12:00
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, belirtiler üzerine yaptırdığı koronavirüs testin pozitif çıktığını duyurdu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavi sürecini evinde geçireceğini belirtin Kesimoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba. Aşımın yan etkisi olarak düşündüğüm belirtilerin geçmemesi üzerine yaptırdığım Kovid-19 testi maalesef pozitif sonuç verdi. Sevindirici, delta değil. Yapılan tetkiklerimde olumsuz bir şey görünmüyor, tedavimi evde geçireceğim. Sağlık çalışanlarımıza minnettarım."


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