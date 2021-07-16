Delta varyantının en çok bulaştığı yaş grubu açıklandı
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkelerinde Covid-19 vakalarında geçen haftaya göre yüzde 64,3'lük artış görüldüğünü bildirdi.
AB'de haftalık Covid-19 vakaları yüzde 64 arttı, en fazla artış gençlerde görüldü. ECDC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Delta varyantı ve önlemlerin gevşetilmesi nedeniyle 20 ülkede vakalarda artma eğilimi göze çarptı.
En fazla vaka artışı 15-24 yaş aralığında kaydedilirken, 65 yaş üstü kişilerdeki artış sınırlı kaldı.
Buna rağmen 24 ülke tarafından rapor edilen verilere göre, hastanelerdeki doluluk oranı değişmezken, yoğun bakım ünitesindeki doluluk oranının düşmeye devam ettiği bildirildi.
Aşılamanın artmasıyla İtalya, İspanya, Belçika, Almanya gibi AB ülkelerinde tedbirler, nisandan itibaren son aylarda aşamalı olarak gevşetilmişti.
ECDC verilerine göre, AB'de 18 yaş üstü kişilerin yüzde 66,2'sine ilk doz aşı vuruldu, yüzde 48,7'si ise tam aşılandı.
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