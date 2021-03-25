Kırklareli'de Covid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.

AA
25 Mart 2021 Perşembe, 08:29
Kırklareli'de Covid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
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Valilikten yapılan açıklamada, Çiğdemli Köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Kararın gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.


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