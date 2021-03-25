Kırklareli'de Covid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Çiğdemli Köyü için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.
Kararın gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu ifade edilen açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
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