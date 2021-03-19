'Kırmızı' renkli Edirne'de, mekan sahipleri açılmak istiyor

19 Mart 2021 Cuma, 17:16

Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafe, restoran, bar ve kahvehane işletmecileri, HES kodu, maske, mesafe ve hijyen önlemleri alarak, iş yerlerini açmak istediklerini bildirdi.

'Çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Edirne'de bir grup işletmeci bugün Saraçlar Caddesi'nde toplandı. Grup adına basın açıklaması yapan kafeterya sahibi Ceyhun Dilfaz, "AVM ve marketlerdeki gibi HES kodu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak mekanlarımızı açmak istiyoruz. Kırmızı renkte riskli iller arasında gösterilen Edirne'de mekanlar kapalıyken, vaka artışları devam edip kırmızıya dönen illerimizde mekanlar kapatılmamıştır. Ayrıca mekanlar kapalıyken vaka sayılarında bir düşüş gözlenmemiştir. Mekanlarımızı açmamız hem halkımızın psikolojisi hem de bizlerin kazancı açısından önemli" dedi.

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