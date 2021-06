'Kısmet’inde dünya starları varmış

26 Haziran 2021 Cumartesi, 15:59

İlk bileziği tasarladığında 6 yaşındaydı, kızı Mayra için tasarladığı yüzük dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın parmaklarını süsledi. 2009 ekonomik krizi döneminde “deli misin bu dönemde yeni bir alana mı girilir” uyarılarına aldırmayarak kurumsal hayattaki işini bırakıp, kadınların adının bile okunmadığı mücevher tasarım işine girdi. Şimdi ürettiği takıları aralarında Beyonce, Jennifer Lopez, Cameron Diaz, Julia Roberts, Rihanna’nın da olduğu dünya starları takıyor. Yunanistan’dan Londara’ya, Paris’e birçok ülkeye kendi tasarımlarını satıyor. Mücevher markası Kısmet by Milka’nın kurucusu Milka Karaağaçlı "Kısmet by Milka"yı daha yakından tanıyalım.

- Mücevher sektöründen önce nasıl bir iş hayatınız vardı?

Marmara Üniversitesi İşletme mezunuyum. Üniversite birden itibaren çalışmaya başladım. 14 yıl iletişim ve pazarlama alanında çalıştım. Marka nasıl yaratılır nasıl yaşatılırı gördüm. Ama bir yere geliyorsun ve tıkanıyorsunuz. Aynı işi tekrar ediyorum hissi oluştu. Böyle olunca da ayaklarım geri geri gitmeye başladı. 30'lu yaşlarda ben bu işe devam edecek miyim diye sordum. İstemediğimi hissettim. İletişim alanında çalışırken Londray’a çok sık gidip geliyordum. Orada bir arkadaşım vardı. O dönem Kapalıçarşı’da nazar boncuklu kolyeler modaydı. Ben de nazar boncuğuna inanırım. Arkadaşıma öyle bir kolye götürdüm. Sonra her gittiğimde bana sipariş verdiler. Ben de takı takmayı seviyordum. Ama Türkiye’de altın takıların hepsi çok ağır, sadece düğün zamanı alınıyor kasada bekliyordu. Günlük hayatta kullanmaya uygun değildi. Ben mücevher gibi durmayan gündelik hayatta da kullanılan bir şeyler olsun istiyordum. Bu alandaki boşluğu gördüm.

Nazar boncuğundan da hareketle 12 yıl önce hobi olarak kendime bir koleksiyon hazırladım. Çok küçük bir bütçeyle 70 parçalı bir koleksiyondu. Aynı zamanda da çalışmaya devam ettim.

Milka Karaağaçlı Şehriban Kıraç'a konuştu.

- Nasıl bir hobiydi mücevher tasarımı?

Gittim Kapalıçarşı’da kuyumcu atölyelerinde çalıştım. İş çıkışında gece yarılarına kadar atölyelerde işi öğreniyordum. Bu benim için dönüm noktası oldu. Tasarımların hepsi bana aitti. Nazar boncuklarındaki o gözleri yorumladım.

- Sonra ne yaptınız o tasarladığınız takıları?

Yaptığım ürünleri Londra’da arkadaşlarıma götürdüm çok beğendiler. İlk başta burada kâr amacı gütmedim. Takılarımın beğenilmesi inanılmaz bir şeydi. Benim motivasyonum bu. 6 ay sonra işten ayrıldım. Sonra Türkiye'de nasıl satarım dedim. Bu marka dünya markası olacak dedim kendi kendime. İlk satış noktam dünyaca ünlü perakende zinciri Harvey Nichols oldu.

- Marka ismi olarak neden ‘Kısmet’i seçtiniz?”

Benim kararım, benim tercihim, benim kısmetim diye düşünerek isme karar verdim.

- Kuruluşunuzun 6. ayında Harvey Nichols’a giriyorsunuz nasıl oldu bu?

İzmir'de çok sevdiğim bir ablam var. Ona tasarladığım nazar boncuğu bileziklerden birini hediye etmiştim. O da kızına vermiş. 3 ay sonra kızı beni aradı. İstanbul'da Harvey Nichols’ta çalışmaya başlamış. Buradaki müdürüm bileziği çok beğendi aynısından almak istiyor dedi. Ben tüm koleksiyonu aldım gittim. O kişi aynı zamanda satın alma direktörüymüş. O insanla karşılaşmak benim için büyük şans. 2010'da ürünlerimiz Harvey Nichols’ta satılmaya başlandı. Sonra bu işi moda yapmam lazım dedim.

BİHTER VE FERİHA KOLYESİ

- Nasıl moda yapacaktınız?

İlk Şahmeran bilekliği biz yaptık. Bu işe başladığımız dönemlerimizde Aşk-ı Memnu dizisi çok popülerdi. Benim yaptığı tasarımları Bihter takmalı demiştim. Bir şekilde randevu aldım. Koleksiyonu aldım sete gittim. Birbirinin zıttı bir koleksiyon vardı. 3 hafta sonra inanamadım Behlül bizim tasarımları Bihter’e hediye etti. 5 bölüm bizim kolyeler konuşuldu. Sonra bu kolyemiz Bihter kolyesi diye ünlendi. Yine Adını Feriha Koydum dizisinde bizim tasarımımız kolye Feriha kolyesi diye ünlendi.

Sonra satış noktalarımız arttı. Paris'e davet ettiler. Yurtdışına açıldık. Ondan sonra hiç durmadım.

100 NOKTADA SATIŞ

- Şu an kaç noktadasınız?

Şu an 100’ü aşkın satış noktasında varız. Ankara ve İstanbul Anadolu yakası, Bağdat Caddesi’nde mağazalarımız açılacak. Yurtdışında ise Katar mağazamız açılmak üzere. Paris ve Dubai’de de yakın zamanda mağazalarımız açılacak. Her hafta yeni modeller çıkarıyorum. Hiçbir zaman kendimi tekrar etmiyorum. Her yıl 500 civarında yeni ürün tasarlıyoruz. İçinde piercing stüdyosu olan tek mücevher markasıyız. 8 piercing uzmanımız var.

- Tasarım yaparken nelerden esinleniyorsunuz?

Kadının gelişimi, nereden nereye geldiğini koleksiyonlarımızda yansıtıyoruz. Birinde karşılaştığı savaşlar, birinde kadınların sınırsız gücünü işledim. Kendi yolculuğuma baktım arka arkaya iki çocuk doğurdum biri 8 biri 6 yaşında marka yarattım. Tüm kadınlar bir yolculuktan geçiyor.

MADONNA’DAN ÖZEL SİPARİŞ

- Madonna da sizin tasarımlardan alıyor nasıl kesişti yolunuz?

Mayra'yı doğurduktan sonra ilk yurtdışı uçuşu yaparken Mayra’yı götürmedim. Uçakta ona olan aşkımdan bir yüzük tasarladım, M harfli yüzük. Onun küçücük ellerine taktım ve Instagram'da paylaştım; Madonna'nın stilisti gördü, Madonna için sipariş etti. Mayra şimdi 8 yaşında Madonna da bu kadar yıldır M yüzüğü takıyor. Sonrasında MDNA harf yüzük sipariş etti.

AYNI YOLDAN GİTMEYİN

- Kaç çalışanınız var kaçı kadın?

Ofis, atölye ve mağazalarımızda 90 civarı çalışanımız var. Mağaza ve ofis personelimizin yüzde 90’ı kadın.

- Girişimci olmak isteyen kadınlara neler önerirsiniz?

Kendilerine inanmaları lazım. Artık değişim ve dönüşüm zamanı. Sınır diye bir şey yok. Öğrenmek gerekiyor. Gerektiğinde yardım istemekten çekinmesinler. Ben bu işi tek başıma yapmadım. Harika bir takımım var. Yapılmış bir şeyi yapmayın. Bu şekilde marka olunmaz. Aynı yoldan gitmeyin. Yaratıcılık için yoldan sapmanız lazım. Ezber bozacaksın.

İlk ve 10. yıl koleksiyonumuz gözü işledik. İlki daha çekingen. 10. yıl koleksiyonunda daha büyük göz. Bu kadının gözünün de açıldığını simgeliyor. Ezber bozan bir markayız. Her mağazada poşet üstünde farklı logolar kullanırız.

- İş özel hayat dengesini nasıl kuruyorsunuz?

İş özel hayat dengesini yeni kurmaya başlıyorum. Şimdi çok iyi bir ekibim var. Spor hep hayatımdaydı. Eşim buz hokeyci. Çocuklarım Mayra ve Mateo da buz hokeyi oynuyor. Pandemide bizim ev spor salonuna döndü.

- Ne dinler, ne izlersiniz?

Çocuklar ne dinliyorsa onu dinliyoruz. TikTok şarkılarını dinliyoruz. Fransız şarkılarını seviyorum. Pandemide dizi manyağı olduk.

- Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz?

Daha özgür bir Türkiye hayal ediyorum. Benim çocukluğumdaki özgürlüğü şu an çocuklarımda göremiyorum ve bu beni çok üzüyor. Daha adil ve demokratik bir ülke hayal ediyorum.