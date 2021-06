Ziraat Bankası'ndan Demirören açıklaması

18 Haziran 2021 Cuma, 10:14

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda, bankanın ve bağlı ortaklıklarının 2017-2018 yıllarına ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki bankacılık sektörünün şeffaf, kurallar çerçevesinde işlediğini dile getiren Çakar, Demirören Grubu'na sağlanan krediye ilişkin sorulara yönelik şunları kaydetti:

"Ziraat Bankası ticarete, hizmete, enerji sektörüne, inşaata her sektöre kredi verdiği gibi medya sektörüne de kredi verebilir. Söz konusu firma da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firmadır. Bu firmanın kredileri an itibarıyla Ziraat Bankasında canlı hesaplarda izleniyor. Ancak şunun altını özellikle çizeyim, Bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir. Bir kredi işlemidir, her kredi işleminin tabi olduğu bankacılıkta belirlenen kural seti ne ise o kural seti içerisinde biz kendilerine muamele edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Yayınladığı videolarda yer verdiği iddialar ile bir anda Türkiye’nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören Grubu’nun Doğan Holding’e ait birçok medya kuruluşunun satın alımı için Ziraat Bankası’ndan çektiği 750 milyon dolarlık krediyi geri ödemediğini öne sürmüştü.