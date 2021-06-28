Kızılderililer Meghan Markle ve Prens Harry'den şikayetçi

28 Haziran 2021 Pazartesi, 14:02

Bir grup yerli Amerikalı, Meghan Markle ve Prens Harry çiftini, California’daki malikanelerinde sulama yapmak için kutsal suyu kullanmakla suçladı.

NTV'de yer alan habere göre kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra ABD’ye taşınan çiftin 14,7 milyon dolarlık lüks eviyle ilgili suçlamada bulunanlar, Çumaşlar olarak bilinen ve geçmişleri 11 bin yıl ötesine giden Kızılderili halkı.

Sussex çiftinin evinin yer aldığı Montecito bölgesinde pek çok ev, büyük miktarda sıcak ve soğuk su kaynaklarını, yer altı sularını kullanıyor.

Çumaş Kızılderili topluluğu lideri olan 60 yaşındaki Eleanor Fishburn, The Sun gazetesine konuşarak Montecino’daki evlerin bahçe sulamada kullandığı suların kendileri için kutsal olduğunu söyledi. Fishburn, “Bizim için bu su, saf sudur, kutsal sudur ve törensel sudur. Yerli nüfus olarak bizim için kutsal değere sahip bu kaynak suyunun bu şekilde kullanılması bizim için kabul edilebilir değil” dedi.

GÖRÜŞMEYE DAVET ETTİLER

Fishburn, Prens Harry ve Meghan Markle’ı, kabilelerinin tarihini anlatarak alternatif bir yol bulmak için görüşmeye davet ettiklerini söyledi. Kızılderili lideri, “Gelirlerse harika olur, onlara tarihimizi ve kültürümüzü anlatırız. Suyun bizim için ne kadar kutsal olduğunu anlamalarını sağlarız” dedi.