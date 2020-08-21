KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Yolun açık olsun Türkiye’miz
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada:
"Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz’de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmesini büyük bir sevinçle karşıladım" diyen Taçoy, "Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, 'İnşallah bir müjdeli haberi Akdeniz’de bekliyoruz' Yolun açık olsun Türkiye’miz" ifadelerini kullandı.
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