KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Yolun açık olsun Türkiye’miz

21 Ağustos 2020 Cuma, 16:07

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin Karadeniz’de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmesini büyük bir sevinçle karşıladım" diyen Taçoy, "Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi, 'İnşallah bir müjdeli haberi Akdeniz’de bekliyoruz' Yolun açık olsun Türkiye’miz" ifadelerini kullandı.