KKTC seçimlerinde katılım oranı açıklandı

11 Ekim 2020 Pazar, 15:23

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 14.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 35.33 olduğunu açıkladı. Buna göre en yüksek oran, yüzde 40,14 ile Gazimağusa’da kaydedilirken ardından yüzde 38.55 katılımla İskele ilçesi geliyor. Lefkoşa, yüzde 36.36’lık katılım oranıyla ilçeler arasında üçüncü sırayı alırken, Güzelyurt’ta yüzde 33, Lefke’de yüzde 32.4, Girne’de ise yüzde 31.5 katılım oldu.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 18.00’de tamamlanacak. Seçimde 738 sandıkta kayıtlı 198 bin 867 seçmen oy kullanma hakkına sahip…

İKİ KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halk oylaması için oy verme işlemi sürerken iki yerde, yasa ve kural ihlali yapan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre, Tuzla'da, 108 numaralı sandıkta oy kullanan bir seçmen, beraberindeki örnek oy pusulasını, oy kullandığı gerçek oy pusulasıyla birlikte katlayarak sandığa attı.

Gazimağusa'da 89 numaralı sandıkta oy kullanan bir seçmenin ise cep telefonuyla oy pusulasının fotoğrafını çektiği tespit edildi.