‘Kobani soruşturması’nda 17 tutuklama

02 Ekim 2020 Cuma, 10:12

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “Kobani soruşturması” kapsamında gözaltına alınan 20 HDP’linin mahkeme ifadeleri sona erdi. Savcının tutuklama talep ettiği HDP'liler için Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı açıklandı.

Altan Tan, Gülfer Akkaya ve Sırrı Süreyya Önder adli kontrolle serbest bırakılırken, aralarında Kars Belediye Eş Başkanı Bilgen'in de olduğu 17 HDP'li siyasetçi tutuklandı.

Tutuklanan siyasetçiler, HDP Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, HDP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nazmi Gür, eski milletvekili Ayla Akat Aka, BDP eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, HDP eski MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün ve Cihan Erdal, HDP eski Genel Saymanı Zeki Çelik, HDP RTÜK üyesi Ali Ürküt ve eski milletvekili Prof. Dr. Emine Beyza Üstün.

AYHAN BİLGEN'İN YERİNE KAYYIM ATANDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Ayhan Bilgen görevden alınırken yerine Kars Valisi Türker Öksüz kayyım olarak atandı. Bu karar sonrası HDP'li il belediyesi kalmamış oldu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2014/146757 sayılı soruşturması kapsamında 25.09.2020 tarihinde gözaltına alınan ve bu dosya kapsamında 02.10.2020 tarihinde tutuklanan Kars Belediye Başkanı Ayhan BİLGEN Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 02/10/2020 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 45 inci maddesinde yer alan, “Ancak, belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır” hükmü ile 46 ncı maddesinde yer alan “Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır.” hükmü uyarınca Kars Valisi Türker Öksüz İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarihli onayı ile Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."