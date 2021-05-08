Koç, pandemide yatırımı kesmedi: Toplam 2.6 milyar TL
Türkiye'de ve dünyada pandemi koşulları devam ederken, Koç Holding yatırım konusunda sekteye uğramadı. Şirketin bu süreçte ana ortaklığa düşen net kârı, 2.1 milyar TL olarak kaydedildi.
Koç Holding, 2021 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 57.3 milyar TL gelir elde ederken, 2.6 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi. Ana ortaklığa düşen net kâr ise 2.1 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde gelir 39.4 milyar lira, net kâr 3.5 milyar liraydı.
Koç Holding Üst Yöneticisi Levent Çakıroğlu, “Pandemi ile mücadelede bir yılı geride bırakırken, salgının küresel çaptaki etkilerini birçok alanda hissetmeye devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu sürece ragmen 2021’in ilk çeyreğinde başarılı sonuçlar elde ettik” diye konuştu.
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