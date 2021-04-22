Koç Üniversitesi Çocuk’tan 23 Nisan Armağanı
Koç Üniversitesi Çocuk’ta (KÜ Çocuk) “Ada Lovelace ve Sayıların Başını Döndüren Makine”yi yayınlandı.
Teknoloji ve bilim alanında çalışan ve başarı gösterecek çocuklara ilham verme ve cesaretlendirme hedefiyle “Ada Lovelace ve Sayıların Başını Döndüren Makine”, Koç Üniversitesi Çocuk’ta (KÜ Çocuk) yayınlandı.
Itır Arda’nın Türkçeye kazandırdığı kitapta, yazar Zoë Tucker ile çizer Rachel Katstaller, teknoloji tarihinin en parıltılı isimlerinden biri haline gelecek olan ku¨çu¨k bir kız çocuğu Ada Lovelace’in gerçek hikâyesini anlatıyorlar.
Şair bir baba ile matematik sevdalısı bir annenin kız çocuğu olarak dünyaya gelen Ada, dünyanın ilk bilgisayar programcısı olarak tanınıyor.
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