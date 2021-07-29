Kocaeli’de orman yangını çıktı: Ekiplerin müdahelesi sürüyor
Kocaeli'nde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesini sürdürüyor. Alevlere teslim olan ormanlık alan havadan görüntülendi.
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